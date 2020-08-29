شكرا لقرائتكم بجائزة الهرم الذهبي.. "القاهرة السينمائي" يكرم وحيد حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء، عن تكريم الكاتب المصري وحيد حامد في افتتاح الدورة الـ 42 من المهرجان، بمنحه جائزة الهرم الذهبي، وذلك عن مجمل مسيرته الفنية التي قدم خلالها أكثر من 40 عملا سينمائيا، وما يقرب من 30 مسلسلا بين الإذاعة والتلفزيون.

كما أن لحامد فيلمين دخلا إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية هما "اللعب مع الكبار" الذي أخرجه شريف عرفة، وفيلم "البريء" الذي تعاون فيه مع المخرج عاطف الطيب، حيث أقيم الاستفتاء في الدورة الـ20 من المهرجان.

من جهته، أكد رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، أن لديهم الفخر بمنح وحيد حامد التكريم الأكبر والأهم في افتتاح الدورة المقبلة في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن حامد منح وظيفة "السيناريست" قيمة كبيرة، حيث اكتسبت المهنة بفضله رونقاً وأهمية أكبر، إضافة إلى أنه شارك بالإنتاج وكان يعطي مخرجي الأفلام كامل الحرية في الأعمال التي يقدمها.

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وعبر هذا الإعلان، يصبح وحيد حامد أول من يكرم بهذه الجائزة المستحدثة، بعدما استقرت اللجنة الاستشارية على تغيير اسم جائزة فاتن حمامة التقديرية التي تمنح عن مجمل الأعمال لتمنح تحت اسم "الهرم الذهبي التقديرية"، حتى يكون أكثر وضوحاً وتعبيراً عن الجائزة، فيما يظل اسم الراحلة فاتن حمامة حاضراً من خلال التكريمات، بعدما ظلت جائزة "فاتن حمامة للتميز" بنفس الاسم الذي تحمله، وتمنح لنجوم السينما.

من جانبه، وجه حامد الشكر لمهرجان القاهرة على اختياره من أجل التكريم وتقدير مشواره الطويل، مشدداً على أن التكريم الذي ينبع من القلب هو الأفضل، ودائماً ما كان يكفيه حب وتقدير الأصدقاء والزملاء.

إلى ذلك، أوضح أنه منح الكتابة كل الإخلاص، ولم يكتب أي حرف طيلة مسيرته إلا وهو مقتنع به أشد الاقتناع، خاصة أن شفرة التعامل مع الجمهور هي الصدق.