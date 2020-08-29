شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشاهدة × 15 ساعة لكليب تامر حسنى والعسيلى الجديد "اختراع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كليب النجمين تامر حسنى ومحمود العسيلى الجديد "اختراع"، فى تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 15 ساعة من طرحه عبر موقع يوتيوب، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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وكان تامر حسنى قد قال عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

ويضم مسلسل "مدرسة الحب 3"، باقة من أهم نجوم الدراما فى مصر، أمثال أمير كرارة، خالد الصاوى، مى سليم، محمد لطفى، لقاء سويدان، ويقوم مصطفى قمر، ببطولة إحدى الحكايات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تقديمه الأغانى بالجزء الخاص به.. كما يعتبر هذا العمل الدرامى، الظهور الأخير للفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى.