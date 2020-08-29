شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يكشف آخر تطورات حفلاته فى تونس بعد قرار هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب مطربو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش في إثارة الجدل بعد إعلانهما إقامة حفلهما فى تونس يوم الجمعة المقبل على حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، رغم إعلان الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بإلغاء الحفل، ووصف الكثير على مواقع التواصل الاجتماعى بأنه تحدٍ واضح وصريح بينهما.

وقال المطرب عمر كمال، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنهما مازالا متواجدين فى تونس ويخضعان للحجر الصحى منذ 10 أو 12 يوما داخل أحد الفنادق المقرر إقامة الحفل بنفس المنطقة المتواجد بها، وتفاجآ بقرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مثل الجميع، مشيرا إلى أنه يكن الاحترام للفنان هانى شاكر والنقابة وقرارتها.

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وأضاف قمنا بتوقيع عقود لإحياء عدة حفلات في تونس، بشرط أن نحيى حفلا واحدا فى كل منطقة مثل صفاقس والحمامات وغيرها، وهذه ضمن شروط العقد بأننا لا نحييى حفلين فى منطقة واحدة، كما أننا ملزمين بتسويق الحفل على صفحاتنا الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى سواء "فيس بوك" أو "انستجرام" وغيرها، بالإضافة الالتزام بالحجر الصحى قبل انطلاق الحفلات.

وتابع "تفاجأنا بالقرار بأنهم عاوزين يلغوا الحفلات في تونس، وفى نفس الوقت اننا لازم نعلن عن حفلاتنا، واحنا مش عارف هنعمل ايه، هل اتوقف عن التسويق لحفلاتنا وندفع الشرط الجزائى، ولا هنلتزم بقرار الأستاذ هانى شاكر اللى أنا بحترمه وبحترم قراراته، فأنا حاليا أعيش بين نارين لأن الناس هنا بتقولى أعلن وشغلنا هيمشى وأنهم يمتلكون كل التصاريح".

مختتما حديثه، أنا لو كنت في مصر وطلع قرار بكده كنت هرجع للنقابة ولو الموضوع قفل كنا هنرجع العرابين بتاعتنا، لكن أنا حاليا في تونس وفى متعهد صارف فلوس في إقامتنا وانتقالاتنا وواخدين عرابين واننا نعلن على صفحاتنا وبقالنا 10 ولا 12 يوم فى حجر صحى مستنيين نعمل شغلنا عشان ورانا التزامات وبيوت مفتوحة فمش عارف هنعمل إيه".