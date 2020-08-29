شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: خربوا بيروت ويشكلون حكومتها وسيقتلون من يطالب بمحاسبتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفنان اللبنانى راغب علامة، هجومه على سياسيى ومسئولى بلاده، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "بعد أن خربوها بيروت فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عمل سيء لم يقوموا به، والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه أيديهم من مساعدات، والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".



راغب علامة

وكان النجم اللبنانى راغب علامة، قد شهد مؤخرا على عقد قران "يارا" ابنة شقيقه خضر، فى حفل عائلى بسيط بحضور أسرة وعائلة العروسين، فى العاصمة اللبنانية بيروت، داعيا الله أن يرزق العروسين السعادة والحب والاستقرار فى حياتهما.

ونشر علامة، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل عقد القران، صحبها بتعليق: "أسأل الله أن يرزقكما السعادة والحب والاستقرار فى حياتكما على طول العمر، حبيبتى الابنة الوحيدة لشقيقى خضر، والشاب المحترم محمد حمود الذى نفتخر بأن يكون فرداً من عائلتنا ونفتخر بأهله المحترمين والأفاضل، كل الحب لكما محمد ويارا".