دونالد ترامب يستجيب لاستغاثة كيم كاردشيان.. صور

رنا صلاح الدين - استجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاستغاثة النجمة كيم كارديشيان، حيث أصدر عفوا شاملا عن أليس ماري جونسون، وهي من ولاية تنيسي كان قد صدر ضدها الحكم بالسجن مدى الحياة، في جريمة مخدرات كانت الأولى لها، وتبنت قضيتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

كيم كارديشيان

ووفقا لـ"رويترز" فقد وقع ترامب، الذي كان قد خفف الحكم على جونسون في عام 2018 بعد أن قضت أكثر من 20 عاما في السجن، قرار العفو خلال استقباله جونسون في المكتب البيضاوي.

كيم كارديشيان

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الرئيس قال: ننقل أليس جونسون من تخفيف العقوبة إلى العفو الشامل، أدت أليس عملا مذهلا منذ خروجها من السجن، وأوصت بأناس آخرين ربما يستحقون الرأفة أو العفو.

كيم كارديشيان

وانهمرت دموع جونسون، التي تحدثت في المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع عن قرار تخفيف الحكم عليها، عندما أعلن ترامب العفو الشامل.

كيم كارديشيان