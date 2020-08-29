أغرب إجراء اتبعته الأميرة ديانا خوفا على حياتها

رنا صلاح الدين - كشف باتريك جيفسون، السكرتير السابق للأميرة ديانا، أنها كانت خائفة للغاية على حياتها لدرجة أنها حملت ثلاجة مليئة بالإمدادات الاحتياطية من دمها.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن "ديلي ستار" فقد أخذ الفريق الأمني للأميرة ديانا مخزون الدم كإجراء احترازي في حالة الحاجة إليه إذا تعرضت ديانا لهجوم.

الأميرة ديانا

سكرتيرها الخاص السابق، باتريك جيفسون قال: على وجه الخصوص، عندما نكون خارج البلاد أو في العالم النامي، كنا نحمل ثلاجة صغيرة مليئة بالإمدادات الاحتياطية من دم ديانا.. وقع اختبار كل واحد منا حتى يعرف الأطباء أي منا يمكنه التبرع بالدم إذا احتاجت الأميرة إليه، كانت ديانا في كثير من الأحيان تحت تهديد الخطر الجسدي.

الأميرة ديانا

وأضاف، الفريق العامل مع الأميرة ديانا كان يجب عليه ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لضمان تدفق الدم بشكل جيد ووفرته في حال الحاجة إليه بالفعل.. كان من السهل نسيان هذا الجزء من الوظيفة، وبالتالي كنا نحصل على تذكير حاد.

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الأميرة ديانا

باتريك شغل منصب رئيس الديوان والسكرتير الخاص لأميرة ويلز السابقة من عام 1988 إلى عام 1996، وخلال هذه الفترة تطلقت من الأمير تشارلز ووقعت تنحيتها جانبا من قبل النظام الملكي، وإهمال مساعيها الخيرية.

الأميرة ديانا

باتريك أضاف: أعتقد أنهم قللوا من شأنها، إنه لأمر مخز أنهم لم يدركوا ما هي الميزة التي يمتلكونها، لم تكن الأميرة ديانا متمردة بالفطرة، لقد كانت ملكية بالفطرة، كان ينبغي أن تكون أعظم ما لديهم، لكنهم تركوا ذلك يفلت من بين أيديهم.

الأميرة ديانا