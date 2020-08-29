“ديزني بلاس” تعرض “مولان” في هذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت ديزني عن تفاصيل الرسوم الدولية لمشاهدة فيلم مولان Mulan على منصة Disney Plus.
ومن المقرر أن يحصل مشاهد الولايات المتحدة على الفيلم مقابل 29.99 دولارا، هذا غير الرسوم الشهرية للمنصة، وتعرض ديزني بلس الفيلم في 4 سبتمبر.
ولدى Disney Plus الآن أكثر من 60.5 مليون مشترك مدفوع اعتبارا من الشهر الماضي، بعد 9 أشهر فقط من إطلاق منصة البث المباشر، وبعد عدة تأخيرات في موعد إصداره بالسينمات، وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك إن عرض «مولان» سيكون في 4 سبتمبر المقبل.
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