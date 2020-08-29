جاستين بيبر هل يخون زوجته مع سيلينا جوميز؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت مواقع صحفية أجنبية أن المغني العالمي جاستين بيبر لم ينقطع التواصل بينه وبين حبيبته السابقة النجمة سيلينا جوميز حتى بعد زواجه.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن فترة الحجر المنزلي التي تسبب بهها انتشار فيروس كورونا جعلت جاستين يتواصل مع سيلينا ويشكو لها معاناته.
جاستين تحدث مع سيلينا عن إيمان زوجته هايلي بالدوين الكبير حتى انه وصفها ب “مهووسة في الدين” وهذا ما يُتعبه. وأكد جاستين أنه مؤمن بالله ويرى نفسه متدينًا لكنه يرى أن زوجته هايلي تحتاح للاسترخاء قليلًا في تصرفاتها وانغماسها في الدين.
سيلينا لم تتفاجأ من اتصال جاستين بها وهي تتفهم التوتر الذي كان يعاني منه أغلب المتزوجين خلال الحجر فاستمعت له وعبّرت عن حزنها مما يحصل معه.
وعن سبب اتصال جاستين بسيلينا رغم زواحه فهو يرى انه ليس من الضروري الابتعاد عن الاشخاص المقربين في حياته ولا يعتبر ذلك خيانة.
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