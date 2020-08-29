هذه الأغنية الأعلى مشاهدة في ألبوم جنات الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: تحصد أغاني ألبوم النجمة المغربية جنات الجديد “أنا في إنتظارك” نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “أنا استعجلت” أكثر من مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرح الألبوم، لتتصدّر بذلك الأغاني الأكثر مشاهدة في الألبوم.

هذا واقتربت أكثر من أغنية من تحقيق الرقم ذاته، حيث تحظى جميع الأغاني بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية “أنا استعجلت” من كلمات علي فتحي ولحن عماد تاج وتوزيع جيزو.

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يضم ألبوم “أنا في إنتظارك” 11 أغنية جميعها باللهجة المصرية، وهي: “أنا في انتظارك”، و”رايقة”، و”فهمت قصدك”، و”أوعى”، و”دموع وبكيت”، و”الظالم”، و”برد الوحدة”، و”أنا استعجلت”، و”اللي تشوفه” و”ثباتي الإنفعالي”. وتنوع الألبوم بين عدة أنماط غنائية، حيث قدّمت جنات اللون الرومانسية والدرامي والإيقاعي والطربي.