الوليد الحلاني يُغني لبنان على طريقته الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّر الفنان الشاب الوليد الحلاني عن حبه للبنان وبيروت بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب، على طريقته الخاصة.

وأهدى الوليد الحلاني محبيه مقطعًا قصيرًا بصوته من موّال “لبنان يا قطعة سما” للفنان الراحل وديع الصافي.

ونشر الوليد فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” جمع مشاهد لمدينة بيروت، كما ظهر وهو يحمل علم لبنان أثناء ركوبه الخيل.

على صعيد آخر، انتهى الوليد من تسجيل أغنية ديو تجمعه مع والده، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بعنوان “حبيبي”، وهي من كلمات نزار فرنسيس وألحان عادل العراقي.

ومن المقرر طرح الأغنية ضمن ألبوم عاصي الحلاني الجديد الذي تأجّل نظرًا لتفشّي فيروس كورونا المستجد، وما يمر به لبنان من أحداث بعد انفجار مرفأ بيروت.