رسالة مؤثرة من باسل خياط بعد شهر على وفاة والده

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مرور نحو شهر على وفاة والد النجم السوري باسل خياط، عبّر الأخير من جديد عن حزنه الكبير في رحيل والده السيد سمير خالد خياط، مترحّمًا عليه برسالة مؤثرة.

ونشر خياط صورة جمعته بوالده الراحل وعلّق عليها بالقول: “رحمة الله عليك يا أبي، أسمعك وأراك في كل يوم، وبإذن الله لن أكون وأخي إلا أولاد صالحين”.

كما نشر رسالة ثانية تضمّنت دعاءً من الله لوالده الراحل.

يذكر انا خياط قدم في الموسم الرمضاني المنصرم بطولة مسلسل “النحات” من كتابة بثينة عوض واخراج مجدي السميري.