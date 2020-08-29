“ليلى اسكندر تخالف الذوق العام”.. وهي تردّ بقسوة على هؤلاء!

متابعة بتجــــــــــــرد: ردّت الفنانة ليلى اسكندر على الحملة التي شنّها عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ضدّها بعد ظهورها بملابس صيفية في السعودية.

وبعدما أطلقوا “هاشتاغ” ضدّها بعنوان “ليلى_اسكندر_تخالف_الذوق_العام”، ردّت عبر “سناب شات” وكتبت: “خيراً تفعل سوءا تلقی.. شانين علي حملة في تويتر بعض السلاتيح. على أساس أنا متمشية في الشوارع مفصخة، اللي استحوا ماتوا، أنا ليلى اسكندر ما حد يعلمني الصح من الغلط… أنا مو بالشارع یا مريضة إنت وهي أنا في احتفال خاص في شاليهات ومنتجع على البحر”.

وأضافت اسكندر: “فستاني لفوق الركبة وأنا عالبحر، عادي ترا ألبس مايوه زيكم واتصور زي ما تتصورون وشفتكم بعيوني بس أنا ما أسويها لأني أحترم زوجي وولدي من قناعة، قانوناً أساساً لست مجبرة بلبس العباءة وألبسها أنا شخصية، لذلك أنتم فقط مجرد رمم تحاول توصل للقمم بس”.

وتابعت: “انسوا إنكم تنتصرون لأن حنا في بلد القانون واللي فيكم يحاول في عهد اللافساد يغلط على أحد وشوفوا النتيجة والدعم المجاني توقف انسوها ليلى اللي قبل”.