“عنبر ١٢” مسلسل يحكي مأساة مرفأ بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: اختارت شركة “صبّاح إخوان” المخرج اللبناني أمين درّة الحائز جائزة International Emmy Award، لإخراج المسلسل القصير (Mini series) “عنبر ١٢”، كابوس بيروت الذي هزّ كيان الوطن العربي إثر الانفجار الضخم الذي ضرب قلب لبنان مدمّراً العاصمة بيروت قاتلاً العشرات ومشرّداً الآلاف.

هذه الحادثة التي تركت وجعاً كبيراً في القلوب، تستعد شركة “صبّاح إخوان” لتوثيقها في عمل درامي اجتماعي يسرد قصة أشخاص قلب الانفجار مسار حياتهم رأساً على عقب ضمن سياق درامي إنساني.

والمسلسل يمتد الى خمس حلقات، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية نهاية هذا العام بعد اكتمال كل التحضيرات، علماً أن المنتج ​صادق الصبّاح​ أعلن أن مردوداً من العمل سيُمنح إلى المتضررين من ​انفجار المرفأ​.

يُذكر أن أمين درّة كان قد تعاقد خلال العام الحالي مع شركة “الصبّاح للإعلام” على إخراج عمل تشويقي من الفورمات القصيرة، يتضمن الموسم الأول منه ثماني حلقات بعنوان Hellsgate “باب الجحيم”، وهو من تأليف إيلي كيروز ، فؤاد أرسانيوس ودافيد لطيف، على أن ينطلق تصويره بداية عام 2021 المقبل.