إليسا تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"

الخليج 365السبت 2020/8/29 12:32 م بتوقيت أبوظبي
تصدرت المطربة اللبنانية إليسا قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب" لشهر أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، وحصدت قناتها أكثر من 93 مليون مشاهدة.
وقالت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "على الرغم من كل المشاكل التي نواجهها، هناك دائماً طريقة للشعور بالفخر لكونك لبنانيًا.. أشعر بالفخر والتواضع لتصدري هذا الشهر على اليوتيوب بين أكبر الأسماء في العالم.. أنا مدينة لكم بكل شيء".
وطرحت إليسا مؤخراً ألبوم "صاحبة رأي" بعد انتظار كبير من جمهورها، وحقق نجاحاً كبيراً.
ويضم الألبوم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين.
بالإضافة إلى "وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبوطالب.
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