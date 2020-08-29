ميسي ومانشستر سيتي.. طريقان لإتمام الصفقة التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لن يكون أمامه إلا طريقان فقط إذا ما أراد إبرام صفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي أرسل فاكسا إلى إدارة برشلونة، مساء الثلاثاء الماضي، يطلب من خلاله الرحيل عن الفريق، وهو الأمر الذي كان بمثابة القنبلة التي هزت عرش النادي الكتالوني، باعتبار "البرغوث" هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ البارسا.

ويعد مانشستر سيتي يعد هو الأقرب للظفر بتوقيع ميسي، حال تمسك الأخير بطلب الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي، بسبب رغبة "البرغوث" في العمل مجددا مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي.



ولكن، الأمور لن تكون سهلة على مانشستر سيتي لإبرام تلك الصفقة التاريخية، وهو ما تأكد للنادي الإنجليزي بعد قيامه باستشارة عدة محامين مختصين بكرة القدم.

صحيفة "سبورت" الكتالونية، ذكرت أن خيار رحيل ميسي مجانا عن برشلونة يعد مستبعدا للغاية، خاصة وأن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع "البلوجرانا" ينتهي في يونيو/ حزيران 2021.

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ويتمسك برشلونة بفكرة انتهاء البند الذي يمنح لميسي حرية فسخ العقد بشكل تلقائي، دون أي شروط جزائية، كون هذا الأمر انتهى مع بدايات شهر يونيو الماضي، وليس كما يدعي معسكر اللاعب بأن موعد الانتهاء من هذا البند في الشهر الجاري، على اعتبار أن الموسم امتد بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن ثم، لن يكون أمام مانشستر سيتي حال أراد فعلا ضم ميسي سوى طريقان لا ثالث لهما، الأول يتعلق بضرورة دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد "البرغوث" مع البارسا، والبالغ 700 مليون يورو، وهو أمر مستحيل بسبب قاعدة اللعب المالي النظيف.

الطريق الثاني، والذي يتوقع أن يسلكه مانشستر سيتي، وهو الدخول في مفاوضات مباشرة مع برشلونة على قيمة صفقة انتقال اللاعب، والتي قد تشهد لتقليلها إدخال لاعبين ضمنها، ومن أبرزهم المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

يذكر أن ميسي يرفض الانتظار حتى نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2021، لكي يرحل عن النادي، ويطالب بالمغادرة في الميركاتو الحالي، بسبب غضبه من سياسات الإدارة في المواسم الأخيرة، والتي كانت أبرز نتائجها الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.