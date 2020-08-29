شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديوهات أحرجت نجمات الوسط الفنى قبل تريند دانا جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما تسلط الأضواء على النجوم والنجمات من الوسط الفنى ، فالشهرة لها مميزاتها كما أنها لها ضريبة يدفعها صاحبها فى مواقف عديدة، ويتعرض عدد من الفنانات لمواقف محرجة حين تسرب لهم صور قد يصفها البعض بالعارية وأحيانا بالفاضحة عن غير قصد منهن، واليوم تصدرت الفنانة السورية دانا جبر، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع "جوجل" بعد تسريب فيديو خاص بها أثناء فترة الحجر المنزلى وظهرت فيه بملابس غير لائقة وخادشة للحياء.

تم نشر الصور عبر حساب مجهول على موقع إنستجرام، وهو ما أثار حفيظة الجمهور السورى ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى. وعلقت دانا جبر على هذا الفيديو المسرب من خلال مكتبها الإعلامى وقالت إنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الفنانة السورية أن هذه الحملة التى تتعرض لها ما هى إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس، وذلك عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها من دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته هذه، متابعة: "كل ما يتم نشره من صور خاصة بها هى صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لعمليات التشويه والتركيب أى عمليات الفوتوشوب.

لم تكن دانا جبر الوحيدة التى تعرضت لهذا الموقف المحرج فقد خرجت صور لعدد من الفنانات وضعتهن فى مواقف محرجة أمام جمهورهن ومتابعيهن، نستعرضهن فى السطور التالية:

رزان مغربى

انتشر فيديو وصفه البعض بأنه فاضح للفنانة رزان مغربى مع صديق لها فى منزل، وفي حلقة مع الإعلامى نيشان ببرنامجه "أنا والعسل"، تحدثت رزان عن أزمتها بالفيديو الذي تسبّب بغيابها كل هذه الفترة، فقالت إن عائلتها دعمتها ولم تعط أي اهتمام لذلك، ووالدتها طلبت منها أن تظل معها في حضنها حتى تطمئن عليها، واعتذرت الفنانة اللبنانية إلى والدتها في الحلقة لأنها لم تتعلم منها أو تسمع لها وفضلت التعلم بنفسها وخوض التجارب.

واعترفت رزان في الحلقة بأنها هي من ظلمت نفسها وذلك بسبب تلقائيتها الشديدة وبساطتها، ورفضت أن تكون ضحية مع أنها كانت ستكسب الجمهور أكثر إذا باعت لهم هذه الكلمة ولكنها لا تحب الكذب، كما رفضت توضيح الأمور قائلة: "كل واحد فسر الفيديو على مزاجه ومن غير ما يفهم وأنا مش هقول أي حاجة، واللي عاوز يقول يقول وأنا مبسوطة، وأتمنى أن يحاسبني الناس على ما يرونه فعلاً ولا يحاسبوا أحداً بناءً على عقد ومشاكل نفسية. فالآخرون قد يخلقون فضيحة أو مشكلة من لا شيء لكني اعتدت على التسامح والآن أنا مبسوطة ومستعدة لحياتي من جديد".

رحمة حسن

تعرضت الفنانة رحمة حسن لهجوم شديد من قِبل الجمهور؛ وذلك بعد نشر صور لها عارية، فيما تحاول إخفاء مناطق حساسة بيديها، وهي صور من جلسة تصوير قديمة أعيد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت رحمة، وقالت إن الصور تم نشرها بواسطة أحد الأشخاص على غير علم منها.

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نانسي عجرم

تم تسريب فيديو للمطربة اللبنانية نانسي عجرم وهي في وضع غير لائق أثناء قيامها بعملية تجميل، حيث تم تصوير الفيديو في صالون تجميل عام 2006 وأثار ضجة كبيرة فى ذلك الوقت.

سيرين عبد النور

أثناء زفافها تم تسريب مقطع فيديو لها كان بمثابة صدمة لمحبيها، حيث يظهر بالفيديو قيامها هى وزوجها ببعض الحركات وصفها المتابعين بأنها لا تليق.

منة عرفة

حالة من الجدل تسببت بها الفنانة منة عرفة من قبل، وذلك بعد أن تم تداول إحدى الصور الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر خلالها مرتدية ملابس البحر "مايوه"، وممسكة بيديها سيجارة على أحد حمامات السباحة. الأمر الذي تسبب في جدل كبير لها، وطلبت منة عرفة من بعض المواقع الإخبارية عدم تداول هذه الصور، مؤكدة أنها لا تعلم كيف تسربت هذه الصور للجمهور، ومن وراء تلك الواقعة.

حنان رضا

تصدرت الفنانة البحرينية حنان رضا مؤشر البحث جوجل بعد الحديث عن ‏نشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ على تطبيق "سناب شات"، الأمر ‏الذى أثار جدلا كبيرا بين أوساط مجتمع السوشيال ميديا.‏

وقالت حنان رضا فى منشور لها عبر حسابها فى "سناب شات": "الخطأ ‏الذى حصل من شوى أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتى وبلدى ‏وعاداتى وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا ‏أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلى أصلا‎".‎

وأضافت: "أتمنى يلى كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على ‏خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللى عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ‏ستبعث لصديقاتى المقربات اللى معاى بالشاليه.. أرجو قبول اعتذارى ‏ومسح الصورة من أجهزتكم".‎