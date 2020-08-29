شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ضيف الحلقة الأخيرة فى "قوت القلوب" مع شقيقته ماجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان أشرف زكى كضيف شرف فى أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "قوت القلوب" الذى تقوم ببطولته شقيقته الفنانة ماجدة زكى، حيث تم تصويره مشاهده أمس الجمعة فى ديكور محكمة بمدينة الانتاج الإعلامى، ويشارك أشرف زكى فى هذه المشاهد، إذ يجسد دور القاضى الذى يحكم عليها فى ختام أحداث العمل.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى .



اشرف زكى مع أسرة قوت القلوب

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وتعيد قناة الحياة حالياً عرض النصف الأول من حلقات المسلسل وهو 25 حلقة، والتى تم عرضهم قبل شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض النصف الثانى من 25 حلقة بدء من يوم السبت القادم 5 سبتمبر، وتدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

وكان آخر أعمال أشرف زكى مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى وأيتن عامر وأحمد مجدى ودياب وهبة مجدى وإخراج مرقس عادل، ومسلسل "لما كنا صغيرين" مع ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازى وإخراج محمد على وتم عرضهما فى شهر رمضان الماضى.