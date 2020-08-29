محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 26 أغسطس، فيلم "الحوت الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه الجمعة 28 أغسطس إيراد قُدر بـ10 آلاف و439 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 41 ألفا و19 جنيها.

"الحوت الأزرق" تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات "الحوت الأزرق" تقترب من 50 ألف جنيه في 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.