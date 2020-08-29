"آخر ظهور قبل وفاته في عزاء صديقه وبدايته بالمسرح".. في ذكرى رحيل محمود أبو زيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمود أبو زيد، إذ إنه رحل في 29 يوليو عام 2013.

ونستعرض لكم بعض المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل..

النشأة والبداية

ولد أبو زيد في 4 فبراير 1936، في حي شبرا، وتخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1963.

شارك في بدايته في المسرح من خلال عدة مسرحيات مثل "لوكاندة الفردوس، حلمك يا شيخ علام، أنا فين وإنتي فين".

كما قدم أدوار صغيرة في السينما من خلال أفلام 30 يوم في السجن، لصوص لكن ظرفاء، جفت الأمطار.

محمد صبحي

يعد الفنان الراحل أحد الأعمدة الأساسية في فرقة الفنان محمد صبحي، إذ قدم معه العديد من المسرحيات والمسلسلات منها: "يوميات ونيس، فارس بلا جواد، عايش في الغيبوبة، ماما أمريكا، لعبة الست، سكة السلامة، وجهة نظر"، وغيرها.

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ويعد دور "خليل القلة" أحد أشهر الأدوار التي قدمها في مشواره، من خلال أجزاء مسلسل يوميات ونيس المختلفة.

آخر أعماله

يعد مسلسل العار، عام 2010، المأخوذ عن فيلم العار، للمؤلف محمود أبو زيد، الذي يجمعه الاسم نفسه بالفنان الراحل، آخر أعماله، وقدم من خلاله شخصية شاهين.

آخر ظهور

كان آخر ظهور للفنان الراحل قبل وفاته بشهرين خلال عزاء الفنان شعبان حسين، الذي رحل في مايو 2013.

الوفاة

تعرض الفنان محمود أبو زيد لأزمة صحية في يوليو عام 2013، تطلبت نقله إلى أحد المستشفيات، إذ قضى هناك أيامه الأخيرة، قبل أن يرحل عن عالمنا، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.