كسر أنف أحمد راتب في أحد المشاهد وزوجته شقيقة الزعيم.. حكايات مصطفى متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبي الفنان الراحل مصطفى متولي بعيد ميلاده، اليوم 29 أغسطس الجاري، إذ أنه من مواليد عام 1949.

قدم "متولي" للفن المصري حوالي ما يقرب من 130 عملًا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

في هذا التقرير نستعرض لكم حكايات عن مصطفى متولي

نشأته

ولد مصطفى محمد متولى فى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في 29 أغسطس عام 1949، وعمل فى مسرح المدرسة ثم جاء إلى القاهرة من أجل الدراسة، ودرس فى معهد الفنون المسرحية وعمل فى مسرح الحكيم في مسرحيات مثل: "يا سلام سلم الحيطة بتتكلم".

زواجه

تزوج الفنان مصطفى متولي من إيمان إمام شقيقة الفنان عادل إمام، وأنجب منها 3 أبناء هم، عمر وعصام وعادل.

نجله عمر مصطفى متولي

بدأ عمر حياته الفنية مشاركاً في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" 2008، ليشارك بعدها في عدة أعمال سينمائية مثل "سفاري" 2010، "ساعة ونص" 2012، "تتح" 2013، و"قلب الأسد" 2013، كما شارك في عدة مسلسلات منها "حالة عشق"، "حواري بوخاريست"، "فيفا أطاطا"، "9 جامعة الدول"، غيرها.

أحمد زكي يدافع عن متولي

رفض الفنان الراحل أحمد زكي في حوار قديم ببرنامج "حق الجماهير" وصف تعاون الفنان عادل إمام مع الفنان الراحل مصطفى متولي في أعماله الفنية، بالوساطة لعلاقة النسب بينهما، مؤكدًا أن مصطفى متولي ممثل جيد وحصل على أدواره لأنه الأنسب لها، مشيرا إلى أن جميع الفنانين يتمنون العمل مع مصطفى متولي لموهبته العظيمة.

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أعماله

شارك الراحل مصطفى متولي في عدة أفلام سينمائية أبرزها "ضربة شمس"، "الأسطى المدير"، "أصدقاء الشيطان"، "الوحوش الصغيرة"، "بلاغ للرأي العام"، "لهيب الانتقام"، "اللعب مع الأشرار"، "المراكبي"، "إنذار بالقتل".

كما قدم للتليفزيون المصري الكثير من المسلسلات منها "رأفت الهجان"، "هارون الرشيد"، "حياة الجوهري"، "وبعد الظلام تشرق الشمس"، "الإمام الترمذي"، "عفوًا هذا حقي"، "أم كلثوم".

مسرحية بودي جارد

أثناء أحد ليالى عرض مسرحية "بودي جارد" أصيب الفنان مصطفى متولي بأزمة قلبية، ليتوجه عادل إمام (شقيق زوجة مصطفى متولي) برفقة العاملين بالمسرح إلى منزل الراحل، ولحق بهم الفنانين المشاركين في العرض، إلى المستشفى ليُعلن خبر وفاة مصطفى متولي، ومن ثم شيعوا جنازته، ووسط توقعات بتأجيل بقية العروض فاجأ "الزعيم" الجميع بإصراره على إقامة العرض في نفس يوم وفاة مصطفى واستبدال الفنان محمد أبو داود به.

كسر أنف أحمد راتب

قالت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب في حوار سابق مع "الخليج 365"، :" فأثناء تصوير مشهد في فيلم "بخيت وعديلة" يقوم الفنان مصطفى متولي بضرب والدي بـ"البوكس" ضمن الأحداث، فكسر أنفه، وهذا المشهد هو ما يُعرض فعلا بالفيلم، فور انتهاء المشهد ذهب إلى المستشفى برفقة الفنان عادل إمام، الذي طلب إحضار أشهر دكتور تجميل لوالدي حتى لا تُصاب الأنف بأي تشوهات، لأن أي شيء يحدث في وجه الممثل سيؤثر على عمله".

أدوار الشر

استطاع الفنان مصطفى متولي، أن يجسد عدة شخصيات، ويقوم بتجسيد شخصية الشرير في معظم أفلامه، ومن أشهر هذه الأفلام، "جزيرة الشيطان"، "المولد"، "حنفي الأبهة" مع الزعيم عادل إمام.

أعماله مع الزعيم

شارك متولي في أعمالًا كثيرة جمعته بالزعيم عادل إمام أبرزها "عنتر شايل سيفه"، "سلام يا صاحبي"، "النمر والأنثي"، "مسجل خطر"، "اللعب مع الكبار"، "المنسي"، "الإرهابي"، "رسالة إلى الوالي"، من المسرحيات "الزعيم"، "بودي جارد"، "الواد سيد الشغال".

وفاته

النجم الكبير مصطفى متولي، رحل عام 2000، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد عودته من المسرح، عقب العرض المسرحي "بودي جارد".