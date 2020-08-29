مايا دياب توجه رسالة لفيروز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :
حرصت الفنانة مايا دياب، على توجيه رسالة إلى الفنانة فيروز، بعد تداول أخبار عن لقاء الرئيس الفرنسي بها.
وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "إلى الأيقونة التي جعلت من كل صباحاتنا ذكريات، ومن كل حروبنا دمعات.. فيروز الأمل .. فيروز الماضي والحاضر وكل شيء يُذكر .. بحبِك".
ويترقب الشعب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقبلة، المقرر لها الاثنين وفي هذا الصدد تداولت بعض الأنباء عن احتمال مقابلته للفنانة الكبيرة فيروز.
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