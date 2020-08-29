نادية الجندي تستعيد ذكريات مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعادت الفنانة نادية الجندي ذكريات مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام".
ونشرت صورة تجمعها بالفنان الراحل إبراهيم يسري، والفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت "الجندي" على الصورة :"من كواليس مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام، مع الفنان الجميل إبراهيم يسري الله يرحمه، بنتي حبيبتي الموهوبة دنيا سمير غانم".
مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" بطولة نادية الجندي، إبراهيم يسري، خالد زكي، خالد الصاوي، أحمد صلاح السعدني، سلوى خطاب، من تأليف يسري الجندي، إخراج خالد بهجت، إنتاج عام 2007.
ومن ناحية أخرى شاركت النجمة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة نبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.
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