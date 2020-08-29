وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان نجم فيلم “الفهد الأسود”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ 35 دقيقة

توفي الممثل تشادويك بوسمان، بطل فيلم “بلاك بانثر” عن 43 عاما بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون.

وذكر بيان منشور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “نؤكد بحزن لا يقاس وفاة تشادويك بوسمان. لقد كان شرف حياته أن أعاد الملك تشالا إلى الحياة في النمر الأسود”.

وحظي دوره في الفيلم بشهرة واسعة في عالم مارفل السينمائي.

وقالت وكيلته نيكي فيرافانتي لوكالة “أسوشيتيد برس” AP إنه توفي في منزله في منطقة لوس أنجلوس برفقة زوجته وكانت عائلته إلى جانبه.

وقالت عائلته في بيان إنه تم تشخيص إصابة بوزمان بسرطان القولون قبل 4 سنوات.

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وأضاف البيان: “بأنه مقاتل حقيقي، حيث ثابر وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحبها الناس كثيرًا.. قام بوزمان بتمثيل وتصوير العديد من الأفلام أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي. لقد كان لشرف حياته المهنية أن أحضر الملك T’Challa إلى الحياة في فيلم Black Panther النمر الأسود”.

وأضاف أن بوزمان توفي في منزله وكانت بجواره زوجته وأسرته. ولم يحدد البيان متى توفي. وكان بوزمان مقيما في لوس أنجلوس.

وبدأت مسيرة بوسمان لأول مرة بتصويره لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون (في عام 2013 “42”) وجيمس براون (في فيلم “Get on Up” في عام 2014).

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوزمان عددا من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأمريكية ومن بينها المغني جيمس براون في (جت أون أب) وقاضي المحكمة العليا ثورجود مارشال في فيلم (مارشال).

ولكن أكثر الأدوار التي يتذكرها الناس كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية ومحارب الجريمة المعروف باسم بلاك بانثر “الفهد الأسود”.