نيمار ودي ماريا يحاولان إقناع ميسي بالانضمام لباريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية أن نجمي باريس سان جرمان، نيمار وأنخيل دي ماريا، يحاولان إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام إلى بطل الدوري الفرنسي هذا الصيف.

ويرتبط ميسي بعلاقات طبية بالاثنين، إذ تزامل مع نيمار 4 مواسم في برشلونة بينما لعب لسنوات إلى جانب دي ماريا في منتخب الأرجنتين.

ووفقا لتقارير صحفية، يبدو أن باريس سان جرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي هما الوجهتان الأقرب لضم ميسي، الذي أبلغ إدارة ناديه قبل أيام برغبته في إنهاء مسيرته في “كامب نو”.

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وأشارت “لو باريسيان” إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية، تواصل بالفعل مع إدارة النادي الكتالوني من أجل الصفقة المحتملة، مؤكدة أن “سان جرمان واحد من الأندية القادرة على منج ميسي راتبه”.

وكان “البرغوث” أبلغ إدارة برشلونة بأنه يرغب في عقد اجتماع معهم “لبحث مستقبله وتفاصيل عقده” المثير للجدل، حيث يقول محاموه إن هناك بندا يتيح له الرحيل مجانا هذا الصيف، فيما تتمسك إدارة برشلونة بضرورة دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

ولا تزال أزمة ليونيل ميسي تحتل صدارة اهتمامات الصحف العالمية، بينما تظل وجهته القادمة غير معروفة، في حال صدقت نواياه بالرحيل عن برشلونة الإسباني ، وسط اهتمام أكبر الأندية الأوروبية بضم أسطورة الكرة الأرجنتينية صاحب الـ33 عام .