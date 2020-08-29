حفل زواج فتاتين مثليتين يثير الجدل في الأردن.. فيديو

رنا صلاح الدين - تسبب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد حفل زفاف لفتاتين أردنيتين مثليتين، في جدل واسع بالأردن، وسط مطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. ووفقا لما جاء في "روسيا اليوم" يظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما البعض بصورة حميمية. بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هذه الحادثة وقعت في أحد المقاهي في شارع الجامعة في الأردن، في حين نفى آخرون أن تكون في الأردن. زفاف فتاتين مثليتين بالأردن

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