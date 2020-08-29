زلاتان إبراهيموفيتش يقبل التحدي ويرتدي «قميص اللعنة»

رنا صلاح الدين - نجح نادي ميلان الإيطالي في الوصول لاتفاق مع نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن تمديد عقده لمدة عام ليواصل المهاجم مسيرته مع "الروسونيري".

شبكة "سكاي" الإيطالية، ذكرت أن إبراهيموفيتش وقع بالفعل على عقد لموسم واحد ينتهي في يونيو 2021 مقابل راتب يصل إلى 7 ملايين يورو.. ومن المتوقع أن يرتدي القميص رقم 9 بدلا من 21 في ميلان الموسم المقبل.

زلاتان إبراهيموفيتش

وأشارت إلى أن الهداف الكبير السابق للروسونيري فيليبو إنزاجي، يعتقد أن اللعنة سوف تنتهي.. حيث أصبح هذا الرقم ثقيلا على أي لاعب يرتديه منذ رحيل إنزاجي، ولم ينجح توريس وهيجواين وبيونتيك والكثير من الأسماء في التألق به.

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"سكاي سبورت" نقلت عن إنزاجي قوله: هذا الأمر يجعلني أبتسم.. ارتداء القميص رقم 9 صعب على أي شخص لكن اللعنة غير موجودة، وإذا ارتدى إبراهيموفيتش القميص رقم 9 فيمكن اعتبار أن اللعنة قد انتهت بالفعل.. إنه قميص مهم وسيسجل به الكثير من الأهداف مرة أخرى.

زلاتان إبراهيموفيتش

إبراهيموفيتش سجل منذ عودته لسان سيرو في يناير الماضي 10 أهداف في الدوري، وصنع خمسة أخرى في 18 مباراة، وقاد الفريق للعودة إلى المشاركة الأوروبية من بوابة الدوري الأوروبي.