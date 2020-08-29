ماذا قال قائد «الشياطين الحمر» عن قضائه ليلتين في الحبس.. وتعرض شقيقته للاعتداء؟

رنا صلاح الدين - أكد النجم الإنجليزي هاري ماجوايرن قائد فريق مانشستر يونايتد أنه كان يخشى على حياته، ويعتقد أنه مخطوف، بعدما ألقت الشرطة اليونانية بملابس مدنية القبض عليه عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس.

ماجواير مدافع إنجلترا كان قد أدين باتهامات الأذى الجسدي المتكرر ومحاولة الرشوة والعنف ضد موظفين عموميين والسلوك المهين، بعد إلقاء القبض عليه في شجار شهد الاعتداء على اثنين من الضباط.

هاري ماجواير وشقيقته

وأصدرت محكمة يونانية حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 21 شهرا و10 أيام ضد مدافع ليستر سيتي السابق، لكن مانشستر يونايتد أعلن أن ماجواير ستعاد محاكمته بعد استئنافه على الحكم.

وبحسب "B.B.C " قال ماجواير عن الليلتين في الحبس: "كانتا مرعبتين، هذا أمر لا أريد التعرض له مرة أخرى، لا أتمنى حدوث ذلك لأي شخص، كانت أول مرة لي في السجن".

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اللاعب أكد أن شقيقته الصغرى ديزي تعرضت للاعتداء من قبل رجلين في حانة وأنه كان يحاول نقلها إلى المستشفى عند إلقاء القبض عليه.

هاري ماجواير وشقيقته

مدافع إنجلترا اضاف: بدأوا يضربونني، كان يضربني في قدمي ويقول إن مسيرتي انتهت وإنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى، في هذه اللحظة لم أعتقد أنهما من الشرطة ولم أعلم هويتهما وحاولت الهرب، نافيا محاولة دفع رشوة للشرطة.

هاري ماجواير وشقيقته

هاري البالغ 27 عاما تابع، أثق في القانون اليوناني وإعادة المحاكمة ستمنحني المزيد من الوقت للاستعداد وجمع الأدلة واستدعاء الشهود إلى المحكمة، أثق أن الحقيقة ستظهر، لا أشعر أنني مدين باعتذار إلى أي شخص، الاعتذار هو شيء تفعله عندما ترتكب خطأ، أشعر بالندم لتعرضي لهذا الموقف فمن الواضح أن الموقف زاد الأمر سوءا، ألعب في أحد أكبر أندية العالم لذا أشعر بالندم بوضع الجماهير والنادي في مثل هذا الموقف.

هاري ماجواير وشقيقته