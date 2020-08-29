نجاح لافت لأغنية فؤاد عبد الواحد الجديدة “أوصافك عجب”

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد نجاحًا ملحوظًا بعد طرح أغنيته الجديدة “أوصافك عجب” وذلك في عدد من البلدان الخليجية والعربية.

وتحتل الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة “التريند” على “يوتيوب” بهذه الدول.

وأغنية “أوصافك عجب” من كلمات الشاعر سالم حمد بن كردوس، ولحن غيث محمد، وتوزيع زيد نديم ومكس وماسترينغ المهندس جاسم محمد.

وتعتبر أغنية “أوصافك عجب” ثاني تعاون يجتمع به فؤاد عبد الواحد مع الشاعر سالم حمد بن كردوس، ويقول “عبد الواحد” في مطلعها:

يا طويلة عنق ميذوبة حشى ردف وقطاه

يا تضاريس الجمال وكل ما ربي وهب

إن مشيتي مشي عز وخصر متناسي اعشاه

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ما لعب في عودج المياس يا غير المهب

إنتِ إنتِ كل شي في كل شي لآخر مداه

وإنتِ إنتِ كل شي في كل شي لكن صعب

يا نعومة خد طفلٍ كل من باسه دِماه

إنتِ في وصفك كبيرة وأصغر أوصافك عجب ..

جدير ذكره أنه تم تسجيل الأغنية وتنفيذ الأغنية والفيديو الخاص بها تحت إشراف ومتابعة المنتج والإعلامي ناصر الجهوري.