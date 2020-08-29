شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان تشادويك بوزمان بطل فيلم بلاك بانثر بعد صراع مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل تشادويك بوزمان بطل فيلم بلاك بانثر عن 43 عاما بعد صراع استمر أربع سنوات مع سرطان القولون وذلك طبقا لبيان نشر يوم الجمعة على حسابات بوزمان على تويتر وفيسبوك.

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