شكرا لقرائتكم خبر عن كمال عطية يخرج العرض الفنى بافتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختارت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 27 المخرج كمال عطية لإخراج عرض فني قصير في افتتاح المهرجان يوم الثلاثاء المقبل 1 سبتمبر، كما يتضمن تكريم ثمانية ممن لعبوا دورا بارزا في صناعة ودعم ودراسة الإبداع المغاير، والمسرح المغامر ، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح ، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامي طه ، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة ، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلي المخرج نولو فاكيني .

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كمال عطية

دورة هذا العام التي تستمر فعالياتها حتي 11 سبتمبر وستتضمن فعاليات عدة في مزيج ما بين الفعاليات الحية، والـ"أون لاين"، حيث تنطلق منافساتها عبر ثلاث مسابقات اثنتان منهما افتراضيا عبر الشاشات والوسائط التقنية، سيتابعهما الجمهور من خلال القناة الرسمية للمهرجان علي "يوتيوب" وهما مسابقة" مسرح الحظر" والتي يتنافس فيها تسعة عروض تم اختيارها من بين 54 عرضا تقدمت للمشاركة، وتمثل مسارح أوروبا وأميركا فضلا عن مصر وأفريقيا، والمفهوم الأساس لهذه المسابقة هو البحث عن بدائل للعرض الحي الذي حالت ظروف الوباء دون استمراره، من خلال تحالف الكاميرا مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وتحالف كلاهما كجانب واحد مع خشبة المسرح من أجل استمرار فن المسرح قائما .