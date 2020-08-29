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رنا صلاح الدين - أعلن النجم الإسباني إيكر كاسياس، قائد فريق ريال مدريد السابق، عن رغبته في بيع منزله الذي يقع في منطقة مونكلاو في العاصمة الإسبانية مدريد.
إيكر كاسياس
صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت قد ذكرت أن المنزل الذي يريد اللاعب بيعه هو الذي عاش فيه قبل الانتقال إلى البرتغال، حيث تبلغ مساحة المنزل ما يقارب من 1000 متر مربع.
إيكر كاسياس
كما أشارت الصحيفة إلى أن منزل حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي المعتزل، يتضمن ستة اجنحة، ونادي رياضي، ومسبحين اثنين، ويصل سعره إلى ثلاثة ملايين يورو .
إيكر كاسياس
وأفادت أن إعلان إيكر كاسياس عن رغبته في بيع المنزل يشكل تغييرا كبيرا في خطط اللاعب الذي كان يستعد للعودة إلى مسقط رأسه، وبالتالي إمكانية بقائه خارج الحدود الإسبانية .
إيكر كاسياس
إيكر كاسياس
كانت هذه تفاصيل خبر ثمنه 3 ملايين يورو.. إيكر كاسياس يسعى لبيع منزله.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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