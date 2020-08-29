أمل الشهراني: السوشيال ميديا قذر.. ولن أرضخ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الناشطة السعودية أمل الشهراني إنها تتعرض لحملة مدفوعة الأجر من قبل بعض الأشخاص لكي يتم انتقادها بشكل لاذع ومضايقتها بشكل يومي على السوشال ميديا، مؤكدة في ردها على تلك "الحملة"، أن عالم السوشيال ميديا "قذر جداً"، وأنها لن تتأثر بتلك المضايقات.

وقامت الشهراني بعرض نماذج من هذه التعليقات التي جاءت لها على الخاص بعد نشر صورتها وهي ترتدي المايوه البكيني، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، منها أحد الأشخاص قال لها "تكفيين ياعيوني تفشلين.. كيف راح يصيروا عيالك وانت متعرية قدامهم.. كده بتربيهم على تربيتك.".

ومتابعة أخرى علقت :"فضحتينا وفضحتي القبيلة وين رجالكم عنك ولا ما راك رجال اموت واعرف وين الي جابك عنك.. الله اعلم أبنائك .. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك".

ومن جانبها ردت أمل قائلة:" انا اعرف انهم يدفعون لها الأشخاص عشان يضايقوني لأن هذه حملة ضدي من فترة بنفس هذا الأسلوب المتكرر وبنفس السب والمقارنة بشكل يومي.. لهذا اقولكم مجال السوشال ميديا قذر جدا.. الله يحرقهم وتستمر امول".

وأضافت :" لا تقولون لا تعطيهم وجه.. انا لازم اوريكم ليه السوشال ميديا خبيث وخطير على ابنائكم.. كل يوم اقرا العشرات وابلك العشرات.. اللهم انت حسبي فيهم فاريني فيهم عجائب قدرتك ".

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وسبق ودعت أمل الشهراني النساء والفتيات الى عدم تقليدها في تصرفاتها.

وقالت "الشهراني" في فيديو سجّلته وهي تمارس الرياضة في أحد النوادي الخاصة: "أي امرأة تراني الآن .. مو لازم (تفصخين) وتخرجين لممارسة الرياضة في الشارع .. بحجابك تقدرين على ذلك".

وأضافت: "أنتِ جميلة بحجابك ونقابك والمعتقد الذي تؤمني به .. ما عليكِ من أحد .. مو لازم تصيرين مثلي .. بس سوي الشي اللي يناسب صحتك ومبادئك".

وتابعت: "مو لازم جسمك يشوفه العالم عشان تصيرين رياضية. أنا هذا مبدأ اخترته لنفسي .. انتِ ابقي مثلما انتِ جميلة بمبادئك ومعتقدك بس اهتمي بصحتك ولا تفصخين باسم الحرية".

واختتمت الشهراني: "انا ما صرت أحلى ولا حرية لما تفصخت .. ما تغير شيء في حياتي".

وكانت أمل الشهراني تخطت حدود الجرأة بعدما صدمت متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية.