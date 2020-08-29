شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز المرشح الأول لإخراج مسلسل النجمة يسرا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الجهة المنتجة لمسلسل يسرا الجديد، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2021، المخرج سامح عبد العزيز ليتولى مهام العمل، ووافق سامح بشكل مبدئى حتى الآن، ولازالت يسرا تبحث عن السيناريو الأقرب إلى قلبها لكى تقبل عليه مثلما حدث فى مسلسلها الماضى "خيانة عهد".
وتدرس يسرا أكثر من فكرة لتقديمها فى رمضان المقبل لكى تظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، وحينما يستقر صناع المسلسل على الفكرة الرئيسية والسيناريو تبدأ الجهة المنتجة فى ترشيح الأبطال الذين يشاركون يسرا فى العمل.
يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان الماضى على قنوات الحياة وحقق نجاحاً جماهيرياً من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.
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