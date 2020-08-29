صور| إنجي علاء تستمتع بالصيف على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت السيناريست إنجي علاء صورًا، من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت إنجي علاء في الصور وهي تستمتع بالصيف من أحد الأماكن الساحلية. وطهرت السيناريست إنجي علاء في أحد مشاهد مسلسل "النهاية"، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف، الذي عرض رمضان الماضي.

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