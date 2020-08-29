محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بالفنان ميتر جميس، عبر حسابه على إنستجرام، خلال تواجدهما في الإمارات وعلق رمضان على الصورة: " مستعدين لمفاجأة ضخمة، ثقة في الله نجاح". على جانب آخر، يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير مسلسل موسى، لعرضه في رمضان المقبل، من إخراج محمد سلامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رمضان مع ميتر جميس: "انتظروا مفاجأة ضخمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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