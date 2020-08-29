محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لطفليها مع زملائهما في المدرسة، من حفل تخرجهما.
وعلقت على الصورة، التي نشرتها على "إنستجرام": "مبروك لحبايبي حفلة تخرج صيفية وبكرة آخر يوم في الإجازة، مبروك لكل أم تعبت وجريت علي التمارين وعلي الدروس وعلي الدكتور،مبروك لكل الامهات المحترمات".
وتواجه الفنانة هالة صدقي، أزمة كبيرة حاليا مع زوجها ووصل الأمر بينهما لساحات القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| رغم الأزمة.. هالة صدقي تحتفل بنجاح طفليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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