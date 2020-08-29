صورة| رغم الأزمة.. هالة صدقي تحتفل بنجاح طفليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لطفليها مع زملائهما في المدرسة، من حفل تخرجهما.

وعلقت على الصورة، التي نشرتها على "إنستجرام": "مبروك لحبايبي حفلة تخرج صيفية وبكرة آخر يوم في الإجازة، مبروك لكل أم تعبت وجريت علي التمارين وعلي الدروس وعلي الدكتور،مبروك لكل الامهات المحترمات".

وتواجه الفنانة هالة صدقي، أزمة كبيرة حاليا مع زوجها ووصل الأمر بينهما لساحات القضاء.