حسن الرداد ينشر صورًا من كواليس "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان حسن الرداد صورًا، من كواليس فيلم "توأم روحي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر الرداد في إحدى الصور رفقة الفنانة أمينة خليل على "دراجة بخارية"، كما حرص على التقاط بعض الصور التذكارية مع فريق العمل، علق :"كواليس فيلم توأم روحي".
احتل المركز الأول فيلم توأم روحي، محققا 350 ألفا و921 جنيها، في شباك التذاكر، أمس الخميس.
"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.
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