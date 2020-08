وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي الممثل الأمريكي الشاب تشادويك بوسمان، بطل فيلم "Black Panther"، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد صراع دام أربعة سنوات مع مرض سرطان القولون. وفق موقع "فارايتي".

وذكر البيان المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نؤكد بحزن لا يقاس وفاة تشادويك بوسمان. لقد كان شرف حياته أن أعاد الملك تشالا إلى الحياة في النمر الأسود".

قبل أن يقدم دور تشالا بفيلم "black panther"، بدأت مسيرة بوسمان لأول مرة بتصويره لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون (في عام 2013 "42") وجيمس براون (في فيلم "Get on Up" في عام 2014). ظهر بوسمان أيضًا في فيلم Da 5 Bloods للمخرج سبايك لي ، ولعب دور ثورجود مارشال في فيلم Marshall لعام 2017.​