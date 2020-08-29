دانا جبر تعترف بصحة الصور الفاضحة التي انتشرت لها

السبت 29 أغسطس 2020

علقت الفنانة السورية دانا جبر على انتشار صور خاصة لها اعتبرها البعض "فاضحة" قائلة إنها "قديمة جداً، وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر".



وأصدرت دانا جبر بيانًا نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" قالت فيه: "تؤكد الفنانة دانا جبر أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها، دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته".

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وأضاف البيان: "مايتم نشره من صور خاصة، هي صور قديمة جداً وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر، وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة".

وتابع البيان: "تتمنى دانا جبر من الجمهور وأهل الصحافة والفن مراعاة خصوصية حياتها الخاصة ومساعدتها في الحد من انتشار تلك الصور ، واثقةً بالقضاء السوري بأنّه سينصفها أياً كان الشخص الذي يروج لحملة الابتزاز هذه وتشويه سمعتها".

وقوبلت الصور بجدل كبير بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر أغلبية المتابعين عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الفنانة السورية.