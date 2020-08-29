شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز كراوية تحيى حفلا غنائيا "أون لاين" 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة فيروز كراوية حفلا غنائيا على طريقة الأون لاين، ضمن سلسلة حفلات في مهرجان generation world wide، بمشارك 20 مطربا حول العالم، والتي تقدم يوميا لمدة أسبوع، والمقرر أن يقام حفل فيروز كراوية يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم المطربة فيروز كراوية باقة من أشهر أغنياتها التي قدمتها سواء بأغانى فردية أو ضمن ألبوماتها التي أطلقتها، منها "قلبك زحام" و"شالك" و"قلب زينة" و"بنات" و"عاشق".

واستطاعت كراوية خلال مشوارها الفنى الذى بدأته فى العام 2006، التغريد فى منطقة موسيقية متفردة تسعى نحو الخروج عن السائد، فجاءت منطقتها رمادية تظهر فى كلمات أغانيها، لا تنحرف نحو الحالة المتكاملة فى الحب، ولا تتطرّف فى الكراهية والانتقام.

يذكر أن آخر ألبومات فيروز كراوية كان بعنوان "قلبك زحام" وهو الألبوم الثانى لها فى مسيرتها الغنائية التى بدأتها فى 2006، حيث صدر ألبومها الأول "برّه منّى" فى 2012، والذى حصل على أعلى الألبومات مبيعا بالقاهرة فى الأسبوعين التاليين لصدوره، وطرحت بعده العديد من الاغانى المنفردة مثل "قلة المزاج" و"مزاج سيادتى" و"ريحة حنين"، و"وسط البرد".