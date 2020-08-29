وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان نجم "بلاك بانثر"

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/8/29 07:21 ص بتوقيت أبوظبي
توفي الممثل تشادويك بوزمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" عن 43 عاما بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون وذلك طبقا لبيان نشر على حسابات بوزمان على تويتر وفيسبوك.
وذكر البيان المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نؤكد بحزن لا يقاس وفاة تشادويك بوسمان. لقد كان شرف حياته أن أعاد الملك تشالا إلى الحياة في النمر الأسود".
وبدأت مسيرة بوسمان لأول مرة بتصويره لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون (في عام 2013 "42") وجيمس براون (في فيلم "Get on Up" في عام 2014).
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