شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيورات وصديقتها بالكمامات فى رحلة تسوق بماليبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصدت عدسات المصورين النجمة كريستين ستيوارت وهي في رحلة تسوق في ماليبو مع صديقتها ديلان ماي ، حيث ارتدتا الكمامات للحماية من فيروس كورونا، أثناء تسوقهما بأحد الأسواق هناك، وأكد الموقع أن الثنائي تتواعدان منذ عام كامل.

من جانب أخر تستعد النجمة كريستين ستيورات لتجسيد دور الأميرة الراحلة ديانا، فى فيلم يروى قصة انفصالها عن الأمير تشارلز، وسيقوم بكتابة العمل المؤلف البريطانى ستيفن نايت، ومن إخراج بابلو لارين، وفقا لشبكة bbc البريطانية.

وقال المخرج بابلو لارين إن كريستين ستيوارت أحد النجوم العظماء الموجودين اليوم، وعن قصة الفيلم أوضح "قررنا الدخول فى قصة عن الهوية، وحول كيفية قرار المرأة بطريقة ما ألا تكون الملكة.. وفي رحلة الفيلم ، تقرر وتدرك أنها تريد أن تكون المرأة التي كانت عليها قبل أن تقابل تشارلز".

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يذكر أن الأميرة ديانا سبنسر تزوجت الأمير تشارلز فى عام 1981، وانفصلا في عام 1992 وطلقا في عام 1996، وتوفيت فى حادث سيارة في باريس في العام التالى.



كريستين ستيورات وصديقتها (1)



كريستين ستيورات وصديقتها (4)



كريستين ستيورات وصديقتها (5)



كريستين ستيورات (2)