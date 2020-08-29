صور| رشا مهدي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "مهدي" في الصور بإطلالة صيفية، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية. يذكر أن أخر أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، شيرين.

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