محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة ميرهان حسين على تهنئة الفنان تامر حسني بطرح كليب أغنية "اختراع"، الجمعة ونشرت ميرهان مقطع من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"حلاوتك ولذاذتك بقا، مبروك اختراع يا تيمو تيمو". ومن جانبه رد المطرب تامر حسني على تهنئة ميرهان :"الله يبارك فيكي يا أحلى ميرو". Advertisements طرحت قناة روتانا عبر يوتيوب فيديو كليب أغنية "اختراع"، للفنانين تامر حسني ومحمود العسيلي. الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ميرهان حسين تهنئ تامر حسني على "اختراع" والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.