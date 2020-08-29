فيديو .. دي سي كومكس تطرح البرومو الرسمي لـ Black Adam

طرحت قناة دي سي كومكس الرسمية البرومو الرسمي لفيلم Black Adam، وجاء ذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وتصدر النجم العالمي دوين جونسون، والمشهور في عالم مصارعة المحترفين واتحاد دبليو دبليو إي باسم ذا روك البرومو، حيث يجسد دوين شخصية بلاك آدم، ومن المقرر طرح الفيلم يوم في شهر ديسمبر من عام 2021 المقبل.
وفيلم Black Adam من تأليف آدم سزكاييل، وإخراج جومي كوليت سيرا، وبطولة كل من دواين جونسون، نوح سنتينيو.
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