فيديو .. مدحت العدل معتذرًا: أعدك يا قصواء ألا أدخل في هذا المعترك

توجه الدكتور مدحت العدل، باعتذار رسمي إلى الفنان سعد الصغير، بعد أن ضمن اسمه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وصرح مدحت العدل في مداخلة هاتفية عبر برناج المساء مع الإعلامية قصواء على شاشة TeN: لم أتزيد على أحد، وحد في قناة الأهلي قال إن جماهير الزمالك عاملة زي فاوست، في

إشارة إنها بتبيع نفسها للشيطان، زي ما ذكرت أسطورة جوته، فرديت وقلت التويتة بتاعتي.

وأضاف مدحت العدل قائلًا: أعتذر بشدة عما حدث، وأعدك يا قصواء ألا أدخل في هذا المعترك، لإنه بيقلل من قيمتي .. متعجب جدًا من فرحة البعض بهزيمة

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الزمالك من فريق المقاولون العرب، وبقالي ثلاث شهور لا أرد على أي إساءة ولا أتحدث في شئ.

وكان الدكتور مدحت العدل قام بنشر تغريدة، والتي سببت حالة من الغضب تجاهه مصرحًا من خلالها: الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية بحبك ياحمار مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.