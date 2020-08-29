وفاء عامر مشيدة بـ أحمد السيسي: ايه الجمال دا

أشادت الفنانة الكبيرة وفاء عامر، بالفنان أحمد السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء ذلك عقب طرحه كليب جيش بلادي.

وأعربت وفاء عامر عن سعادتها بالكليب قائلة: أغنية جيش بلادي .. أحمد السيسي .. إية الجمال دا.

وكليب جيش بلادي من إخراج أحمد حسني، والأغنية

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من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع عمر مصطفى ومودي منير.

يذكر أن الفنانة الكبيرة وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل إلا أنا، والمسلسل من تأليف يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من صبري فواز، كمال أبو رية، محمد علاء، محمد حمدي،

حسن عبد الفتاح، ياسر علي ماهر، سلمى غريب، محمد العمروسي، طارق عبد العزيز، أروى جودة، أحمد صفوت، جينا سليم، هبة عبد الغني، عبير فاروق، محمد التاجي، محمد عز، بيومي فؤاد، هاجر عفيفي، نور محمود، نانسي صلاح، خالد أنور، نجلاء بدر، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، سيمون، محمد عادل، شيري عادل، إيهاب فهمي، جميلة عوض، كندة علوش، محمد شاهين، حنان مطاوع، نادية رشاد، ديانا هشام، صفاء جلال.