صلاح عبدالله: تكريمي في مهرجان الإسكندرية جبر خاطري

قال الفنان الكبير صلاح عبدالله، إنه سعيد لمشاركته وتكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36 المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل برئاسة الناقد الأمير أباظة.

وأضاف صلاح عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج المساء

مع قصواء، على شاشة TeN قائلًا: لم أشارك في أي مهرجان سينمائي من قبل، لإني كنت أشعر أنني لم أصل بعد لمرحلة التكريم، وشعرت أن قرار مهرجان الإسكندرية من باب جبر الخواطر.

وتابع عبدالله قائلًا: شاركت بأعمال في مهرجانات كثيرة لكني كنت أعتذر عشان عن أي تكريم في الأوقات السابقة.

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وأوضح: بعتز جدًا بدوري في مسلسل الدالي ومسلسل الملك فاروق، وحصلت بعدهما على جوائز كثيرة.

وكشف الفنان الكبير صلاح عبد الله أنه يستعد لتقديم أعمال جديدة من بينها جمال الحريم بطولة النجمة نور، ومسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز.