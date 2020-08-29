انتهت الفنانة جويرية حمدي من تصوير أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم يا وطني يا لبنان، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. وكليب يا وطني يا لبنان من إخراج أحمد حسني، ومساعد مخرج أحمد فضل يس، ومدير تصوير مصطفى سعد، ومنتاج أحمد دياب، والأغنية من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع وهندسة Advertisements صوتية مودي منير، وإشراف عام أحمد عمرو. صوتية مودي منير، وإشراف عام أحمد عمرو. يذكر أن الفنانة جويرية حمدي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الضحكة، والكليب من إخراج عبدالله مستريحي، والأغنية من كلمات وألحان يوسف إسماعيل، وتوزيع :أحمد إسماعيل، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور .. جويرية حمدي كواليس تصوير يا وطني يا لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.