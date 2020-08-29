تراند اليوم : لأول مرة.. سعد الصغير يرد بقوة على تنمر مدحت العدل

رد المطرب الشعبي سعد الصغير على السيناريست مدحت العدل، بعدما أكد العدل أنه يشجع نادي الزمالك هو والفنان عمرو دياب وهاني شاكر، بينما سعد الصغير الذي غنى للحمار من جماهير نادي الأهلي.

ونشر سعد مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أبدى خلاله استغرابه الشديد من كلام السيناريست مدحت العدل، خاصة أنه يعلم أنه غنى للحمار في سياق أحد الأفلام السينمائية وذلك لا يعيبه.

واتهم “الصغير” مدحت العدل بالتنمر على المشجعين البسطاء بالرغم من أن ذلك لا يعيبهم.

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وأضاف: “أنا خريج دبلوم صنايع لكن والدي علمني جيدًا كيف أحترم الآخرين”، مشيرًا إلى أن الذي والده علمه أفضل بكثير من الذي لديه شهادة دكتوراه.

وتابع: “مدحت العدل لا يفهم في كرة القدم سوى التشجيع فقط، لأنه لم يمارس تلك اللعبة مثلما مارستها أنا من قبل، وعليه عدم الحديث في فنياتها ويترك من يفهمون فيها أن يحللوا ويتحدثوا في تفاصيلها”.